«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية والعظمى في القاهرة تسجل 27 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار أحوال الطقس على أنحاء الجمهورية كافة، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم تسود فيها ظاهرة مؤثرة، وهى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم ما يلي:

- القاهرة الكبرى.. العظمى 27، والصغرى 17.

- جنوب الوجه البحري.. العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.. العظمى 23، والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. العظمى 22 والصغرى 18.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 21.