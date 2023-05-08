«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وموعد الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت الهيئة أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تشهد حالة الطقس اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تقلبات جوية مستمرة طوال الشهر

ويشهد الشهر الحالي تقلبات جوية مستمرة، حيث يعقب الانخفاض في درجات الحرارة موجة حارة، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي توقّعت خلال حديثها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، ارتفاع درجات الحرارة بدايًة من الأربعاء المقبل، لتصل إلى 33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع.

بداية الموجة الحارة والظواهر المتوقعة

ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، ورغم ذلك يكون في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في فصل الربيع، وفقا للدكتورة منارة غانم، موضحة أنّ الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تشهد برودة في الطقس.

وأضافت «غانم» أنّ الرياح القادمة من البحر المتوسط تنشط، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وخلال الساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، ناصحة قائدي المركبات والسيارات والمسافرين على الطرق، بتوخي الحذر وتجنب القيادة السريعة.