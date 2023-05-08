حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة في جميع المحافظات.. تحذير من الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، وحذرت من كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق، كما أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر، ليكون غدًا هو آخر أيام انخفاض درجات الحرارة وتبدأ في الارتفاع بدءًا من الأربعاء بنحو 3 إلى 4 درجات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في المحافظات

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدا الاثنين، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في القاهرة غدا

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول الطقس في القاهرة غدا، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة خلال النهار، ويتحول إلى مائل للبرودة خلال المساء، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الثلاثاء فإنّها تأتي كالتالي:

محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وحذرت الأرصاد من كثافة الشبورة المائية غدًا الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، حيث نصحت السائقين بالقيادة بحذر على الطرق.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المتوقعة فإنّه اعتبارًا من الأربعاء 10 مايو تشهد جميع المحافظات ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية.