حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية عددا من الظواهر الجوية، منها انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، وتستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 11 مايو.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة صباحًا وليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات هيئة العامة للأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

وذكرت الهيئة أنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تشهد حالة الطقس اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تقلبات جوية مستمرة

ورغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن التقلبات الجوية مازالت مستمرة، حيث يعقب هذه الانخفاض موجة حارة، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي توقّعت خلال حديثها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، ارتفاع درجات الحرارة بدايًة من الأربعاء المقبل، لتصل إلى 33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، ورغم ذلك يكون في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى.. العظمى 27، والصغرى 17.

- جنوب الوجه البحري.. العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.. العظمى 23، والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. العظمى 22 والصغرى 18.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 21.