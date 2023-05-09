أبرز المبادئ الحاكمة لمسار الحوار الوطني.. قائم على التفهم

على مدار 23 جلسة عمل مجلس أمناء الحوار الوطني بجدية واهتمام، عن طريق التحضيرات المستمرة من خلال الانعقاد الدائم لأعضاء المجلس، مروراً بالجلسة الافتتاحية نهاية الأسبوع الماضي، وصولاً لمرحلة جديدة من بدء الجلسات الفعلية للمناقشات وطرح الرؤى والمقرر لها مطلع الأسبوع المقبل.

أهم المبادئ التي تحكم مسار الحوار الوطني

وتوضح «الوطن» خلال التقرير التالي أهم المبادئ التي تحكم مسار الحوار الوطني:

• الحوار الوطني قائم على التفهم لا الإقناع.

• الجلسات ليس مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.

• الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.

• مصر أولاً فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا وتقدم مصلحة الوطن.

وتؤكّد إدارة الحوار الوطني على أن رؤيته تتمثل في أنه دعـوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقـواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسمـاع وجهـات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للـوصـول بمساحـات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

اجتماع مجلس الأمناء

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، أمس اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل.

وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية الخاصة بالحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، وتوافق المجلس على النقاط الأتية:

1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة 3 ساعات.

4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.