مستشار الحوار الوطني: الدولة لا تقوم إلا بتطوير الصحة والتعليم

قال حسام بدراوي، المفكر السياسي، ومستشار الحوار الوطني، إن هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية سياسيًا واقتصاديًا وتعليمًا وصحيًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تقوم بتطوير الصحة والتعليم، إلا من خلال تطبيق اللامركزية، وهذا الأمر يحدث بالتدريج وليس دفعة واحدة.

دول نجحت في تطبيق اللامركزية

وتابع «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك بعض الدول المشابهة لمصر في الغرب ونجحت في تطبيق اللامركزية مثل فرنسا، ومن الدول الشرقية التي تشبهنا أيضا الهند، مشيرًا إلى أن مصر قامت بالعمل على تطبيق اللامركزية أكثر من مرة، ولكن هذا الأمر يتوقف مع الانتقال من مرحلة لأخرى، ونبدأ من الصفر مرة أخرى.

تأثير القرارات السياسية على رجل الشارع

ولفت إلى أنه يتابع عمل البرلمان والأحزاب السياسية في أوروبا، إذ كان حريصًا على حضور اجتماعات مجلس العمال البريطاني، لكي يتعلم العمل السياسي، مشيرًا إلى أن الإعلام والاحزاب السياسية كانت تعمل على سؤال رجل الشارع حول تأثير القرارات السياسية عليه.

وشدد على ضرورة سؤال رجل الشارع حول تأثير القرارات السياسية عليه، وعدم الاستهانة بالذكاء الفطري المتواجد لديه، خاصة أن الهدف من العمل السياسي هو إسعاد ورفاهية رجل الشارع في المقام الأول.