منسق الحوار الوطني: سنكون على قدر المسؤولية تجاه الرئيس والشعب

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني اتخذ نوعين من القرارات وأصدر بيانين، وجاء في أحدهما تفاصيل ملفات الحوار في الأسبوع الأول، حيث سيبدأ يوم الأحد 14 مايو، بحيث يتم مناقشة المحور السياسي يوم الأحد والاقتصادي يوم الثلاثاء والمحور المجتمعي يوم الخميس، موضحًا: «سنكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه الشعب والرئيس معا وسنحاول التجيل بأبرز القضايا الاقتصادية حتى تُرفع للرئيس السيسي من أجل اتخاذ القرارات فيها».

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن المتحدثين في الحوار الوطني يمثلون كل الأطياف والكيانات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد الأطراف والجهات التي شاركت في الافتتاح أكبر بكثير مما مان يتوقع مجلس الأمناء

الشكر والتقدير للقيادة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «وبالتالي، كان من الواجب علينا في هذا البيان أن نوجه الشكر والتقدير لكل هذه الأطراف والجهات الشريفة والحريصة، وأنا متأكد من ان كل الجهود ستتكاتف خلال الفترة المقبلة حول الجلسات وحول ما يمكن أن يفضي إليه الحوار من مقترحات، بحيث ترفع إلى رئيس الجمهورية الذي لن يتوانى ولن يتأخر عن اتخاذ القرارات اللازمة منها لمصلحة الشعب المصري.

ولفت، إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن الفو الرئاسي، كما خرج عدد من المحبوسين احتياطيا من خلال جهود قانونية من قبل لجنة العفو الرئاسي حتى يمكن الإفراج عن عدد إضافي.

مناخ إيجابي

واكد، أن البيان الثاني صدر في بداية الحوار في ظل المناخ الإيجابي والتشارك والنوع من التعاون المؤكد، موجهًا الشكر لكل الأطراف على هذا التعاون، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي يحتل أهمية عظمى وكبرى لدى المصريين وأغلبيتهم الساحقة، لأن الحوار الوطني سيحاول أن يعجل من إرسال مقتراحته وتوصياته وإبلاغها أول بأول، وندرك حرص الرئيس السيسي على هذا المحور، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يتضمن 113 قضية سيتم مناقشتها في 19 لجنة، وسيبدأ الاختلاف في الجلسات، إذ أن هناك حلولا مختلفة للأزمات.