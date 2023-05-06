أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة سوهاج بالمراكز والقرى أعلنتها محافظة سوهاج في كافة المواقف، وألزمت السائقين بوضع قيمة وتعريفة المواصلات على الخط الذي يعمل عليه بعد تحريك أسعار السولار بمقدار جنيه واحد في لتر السولار بسعر 8.25 جنيه.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة سوهاج تنشرها الوطن في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة سوهاج

وجاءت الجديدة 2023 محافظة سوهاج، بعد الزيادة في المراكز والقرى بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج كالتالي:

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في مركز البلينا

البلينا سوهاج 12.5

البلينا جرجا 5٠5

البلينا برديس 3

البيلنا الحرجة

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في جرجا:

جرجا _ خارفة 3

جرجا - البربا 3

جرجا - المساعيد 4٠5

جرجا - سوهاج 9 جنيه

جرجا - برديس 4.5

جرجا - العسيرات 4.5

جرجا - الدناقلة 5

جرجا - الزوك 5.5

جرجا - كوم بدر 5٠5

تعريفة المنشاة

المنشاة - سوهاج

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في المنشاة

المنشاة - سوهاج 5

المنشاة - الاحايوة عرب 3

المنشاة - العسيرات 4.5

المنشاة - الحريزات الغربية 3

المنشاة - الحريزات الشرقية 3

المنشاة - نجع الحمدية 3

المنشاة - البواريك 3

المنشاة - الباجية 3

المنشاة - خارفة المنشاة 3

المنشاة - الزوك الشرقية 3.5

المنشاة - الزوك الغربية 4.5

المنشاة - السقرية 5

المنشاة - أولاد هارون5

المنشاة - العمايدة 4.5

المنشاة - جزيرة العمايدة 5

المنشاة - نجع الشجرة 5

المنشاة - الدويرات 5

المنشاة - أولاد علي 5

المنشاة - الحنابيص 5

المنشاة - الخنانسة شرق 5

المنشاة - جامعة الكوامل 5.5

المنشاة - الخنانسة غرب 5

المنشاة - الشواولة 5

أخميم

المنشاة - نجع الطوخ 4.5

المنشاة - أولاد حمزة 4.5

المنشاة - الرشايدة 4.5

المنشاة - نجع الدير 4.5

المنشاة - نجع موسى حمد 4.5

المنشاة - الجيزة - القاهرة 135.5

المنشاة - نجع أبو خشالة 4.5

المنشاة - أولاد سلامة 5

المنشاة - الدناقلة 5.5

المنشاة - الهماص 3

المنشاة - العسيرات 4.5

المنشاة - عزبة النمر 4.5

المنشاة - نجع بريدي 4.5

المنشاة - نجع القنطرة 2.5

المنشاة - نجع أبو زغله 4.5

المنشاة - دنقلة 5

المنشاة - نجع البايت 5

المنشاة - نجع جبرة

المنشاة - كوم بدار 4.5

المنشاة - الرويهب 4.5

المنشاة - نجع العسيرات 4.5

المنشاة - العنبرية 3

المنشاة - جزيرة المنتصر 3

المنشاة - نجع عبد الرحيم 4.5

المنشاة - روافع العيساوية 3

المنشاة - العبور 2.5

المنشاة - النويرات 3

المنشاة - البياضية 3

المنشاة - أولاد جبرة 4.5

المنشاة - نجع العجمي 3

المنشاة - العجوبية 4.5

المنشاة - الكوامل قبلي 5

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في أخميم

أخميم - العزبة والعرب 3

أخميم - جزيرة محروس 3

أخميم - الحواويش 3

أخميم - الكولا 4.5

أخميم - العيساوية 3

أخميم - الاحايوة شرق 5

أخميم - مدينة نصر 2.5

أخميم - سوهاج غرب 3

أخميم - ساقلته 5

أخميم - جامعة الكوامل 7

أخميم - الجلاوية 5

أخميم الكوثر 3.5

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في دار السلام

دار السلام - سوهاج ١٣.٥

دار السلام -اولاد الشيخ ٥

دار السلام -نجع دير٥ ,٤

دار السلام -الشيخ جامع ٥, ٤

دار السلام -اولاد يحيي قبلي ،٤

دار السلام - أولاد يحيي بحري ٥, ٤

دار السلام -اولاد يحيي حاجر, ٣

دار السلام -مزاته ٣

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في المراغة

المراغة - سوهاج 5

المراغة - طهطا 3.5

المراغة - طما 7.5

المراغة - الغريزات 4.5

المراغة - أولاد اسماعيل 2.5

المراغة - جامعة الكوامل

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة سوهاج بطهطا

طهطا - شطورة 3

طهطا - الصوامعة غرب 2.5

طهطا - نجوع الصوامعة 3

طهطا - شندويل البلد 5

طهطا _ سوهاج 8

طهطا - جامعة الكوامل 11

طهطا - كوم بدر 4.5

طهطا - السوالم 3

تعريفة مواصلات سوهاج 2023 في سوهاج الغربية

سوهاج - روافع القصير 3

سوهاج - الصلعا 3

سوهاج - 4.5

سوهاج - الزارة 5

سوهاج - الرويهب 4.5

سوهاج - المنشاة الرئيسة 5

سوهاج - الدناقلة الرئيسة 6

سوهاج _ أولاد هارن 6

سوهاج - الشيخ علام 6

السقرية

سوهاج - المساعيد 7.5

سوهاج - بربا 7.5

سوهاج - جرجا 9

سوهاج - دار السلام 13.5

سوهاج - الحريزات الشرقية 4.5

وأكد "المحافظ " التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا علي ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، والزام السائقين بوضع ملصقات علي السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.