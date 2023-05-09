مستجدات التصالح في مخالفات البناء.. 3 ملايين طلب ينتظر القانون الجديد

ينتظر قطاع كبير من المواطنين، آخر مستجدات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن قانون التصالح الجديد موجود حاليا في مجلس النواب، وتقوم الحكومة بوضع اللمسات الفنية على مشروع القانون لاستيعاب مخالفات البناء المتعددة وتحديد موقفها النهائي.

وأكد مصدر مسئول لـ«الوطن»، أن هناك نحو 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر قانون التصالح الجديد لتقنين وضعها والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية على مستوى الجمهورية وإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخرى والحفاظ على النسق العمراني بعيدا عن أي تشوهات.

التصالح في مخالفات البناء

وحول مستجدات التصالح في مخالفات البناء، أشار إلى أن نواب البرلمان قدموا مقترحات بشأن استيعاب كل مخالفات البناء على أرض الواقع باستثناء المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية أو تتعارض مع الدستور، بحيث يتم التصالح على مخالفات البناء المتنوعة والحد من أي مخالفات جديدة، والسماح للمواطنين بإدخال المرافق واجراء أعمال تعلية أو توسعات وفق القانون بعد اتمام التصالح على المخالفة.

إنهاء كل طلبات التصالح

وأوضح أن مشروع قانون التصالح الجديد يعالج السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 حيث تقدم وفق القانون 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفة بناء ولم يتم البت إلا في عدد قليل جدا بسبب عدم وجود اللجان الفنية الكافية التي تدرس وتعاين ملفات التصالح على مستوى الجمهورية، ناهيك عن وجود مخالفات بناء لا يشملها قانون التصالح القائم حاليا، ومن المنتظر أن يتمكن مشروع قانون التصالح الجديد من إنهاء أزمة مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها القانون، كما تحصل الدولة على حقوقها مع تقنين وضع الحالات التي تقبل التصالح.

وتشهد الدولة حاليا انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المهد والحفاظ على الأراضي المستردة.