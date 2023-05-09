«حياة كريمة»: 866 مواطنا تلقوا الرعاية الصحية بالمجان في طنطا

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات؛ لتقديم الخدمات والكشوفات للأهالي بالمجان، والتي كان آخرها في محافظة الغربية.

قافلة حياة كريمة

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية وبيطرية نظمتها جامعة طنطا بقرية نواج مركز طنطا، محافظة الغربية، وضمت القافلة 14 تخصصًا طبيًا مختلفة، منها «جراحة المخ والأعصاب، الأطفال، العظام، الجلدية، الباطنة، المسالك البولية، أنف وأذن، الجراحة العامة، الصدر، النفسية والعصبية، جراحة العيون، القلب والأوعية الدموية، الأسنان والتحاليل».

وساهمت القافلة الطبية في قرية نواج، والتي جاءت بالتعاون مع جامعة طنطا، في توقيع الكشوفات الطبية على 866 مواطنا، وخضوع 52 إلى العمليات الطبية.

القافلة البيطرية

أما القافلة البيطرية في نفس القرية، أجرت الكشوفات البيطرية على أكثر من 226 رأس ماشية، و1145 طائرا، حيث قدمت القافلة جميع الخدمات الطبية البيطرية بالمجان.

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة، من الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في القرى والمحافظات التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال تدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية للأهالي.