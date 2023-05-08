جامعة بنها تنظم قافلة طبية في قرية ميت كنانة بطوخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة بنها بمحافظة القليوبية، قافلة طبية بقرية ميت كنانة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

قوافل جامعة بنها لخدمة المواطنين

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على 390 حالة في قافلة جامعة بنها

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة والأطفال والرمد والعظام، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 390 حالة.

وكشف بيان الجامعة أن الحالات تنوعت ما بين 77 حالة باطنة، و120 حالة أطفال، و73 حالة رمد، و120 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.