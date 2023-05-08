الكشف على 1780 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالسويس

نظمت جامعة السويس اليوم، قافلة تنموية شاملة في قرى شندورة وجنيفة وكبريت بحي الجناين، بمشاركة جامعات إقليم شرق الدلتا وجامعة قناة السويس ودمياط وبورسعيد والعريش، وبالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس.

خدمات طبية مجانية

وأسفرت القافلة عن تقديم خدمات طبية مجانية متكاملة لعلاج المرضى، وتشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى عقد العديد الندوات التوعوية وذلك لتنمية الوعي الصحي والوقاية الصحية بشكل عام وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة.

محاضرات عن تنظيم الأسرة

وضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات الطبية المختلفة، ووقعت الكشف الطبي على 1780 شخصا، بالإضافة إلى محاضرات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الأفراد والمجتمع.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، إن القافلة تعد أحد الأدوار التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها عن طريق تقديم مختلف خدماتها للمجتمع المحيط استنادا على ما تملكه الجامعة من إمكانات وكوادر بشرية على أعلى مستوى.