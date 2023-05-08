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انطلاق قافلة طبية مجانية في الإسماعيلية ضمن «حياة كريمة»

كتب:

حبيبة فرج
10:20 ص | الإثنين 08 مايو 2023
أرشيفية

أرشيفية

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، قافلة طبية في محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، وتتواجد القافلة في مضيفة العقادة الشرقية الموجودة في مركز مدينة فايد، وتستمر في تقديم خدماتها للأهالي بداية من اليوم وحتى غدا الثلاثاء. 

تخصصات القافلة الطبية في الإسماعيلية 

وتضم القافلة الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» عددا من التخصصات الطبيبة المختلفة، وهي: 

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- الجلدية

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- عيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر"

- خدمات الأشعة

- التحاليل الطبية

صيدلية وفريق تثقيف طبي 

هذا بالإضافة إلى توفير صيدلية تضم عدد من أنواع العلاج المختلفة، وصل عددهم إلى 90 نوع علاج مختلف، فضلا عن توفير فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما تقوم المبادرة الرئاسية تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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بقلم حبيبة فرج