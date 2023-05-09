بدء التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023-2024

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، التقديم حسب الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

توحيد نظام القبول بالجامعات الخاصة

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، موعد بدء التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية، والتأكيد على توحيد نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم إلكترونيا مباشرة من الطالب للجامعة التي يرغب فى الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة سواء العربية أو الأجنبية هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.

عضوية التحالفات الأقليمية

وأشاد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بدور أسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، كما وجّه وزير التعليم العالي، بأهمية مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية في الأقاليم الجغرافية لمصر.