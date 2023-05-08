انطلاق موسم حصاد القمح بمزرعة جامعة العريش

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، انطلاق موسم حصاد القمح والشعير بمزرعة الجامعة، يرافقه الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، وبحضور الدكتور هاني العلاقمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمزرعة الجامعة.

تنمية زراعية بجامعة العريش

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان له، إن كلية العلوم الزراعية البيئية تلعب دورا رياديا متميزا في التنمية الزراعية وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها.

تعزيز الدور الخدمي بجامعة العريش

وأضاف الدمرداش، أن كلية العلوم تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها من خلال المشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، بالإضافة إلى استحداث نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال نشر البحوث العلمية وتعميمها في شتى المجالات الزراعية.

وقامت الجامعة باستصلاح مساحة كبيرة لانتخاب أفضل الأصناف ضمن 200 صنف قمح موجودة بالمزرعة، وذلك من حيث قدرتها على تحمل ظروف النمو في سيناء من حيث المقنن المائي والمناخ، قاصدين الاعتماد على الأصناف المحلية دون الحاجة إلى للاستيراد من الخارج، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومنتجاته داخل الجامعة وطرحها للمستهلك الخارجي، على أن يستخدم جزءا منه في الاكتفاء الذاتي داخل الجامعة، وتغطية احتياجات المدينة الجامعية.

توفير القمح للمستهلك

وأوضح أنه يتم توفير للمستهلك الخارجي القمح لاستخدامه في كافة مناحي الحياة وكذلك صناعة المكرونة، بالإضافة لتوفير جزء للمزارعين ومنتجي القمح للاستفادة من هذه الأصناف علية الجودة.