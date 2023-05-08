ما موقف طلاب الجامعات غير المعتمدة من التقديم في «الخاصة»؟

أجاب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري الذي عقد بمقر جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، عن تساؤل المئات من الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة السودان.

جامعة غير معتمدة

وفى البداية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، وفقا لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات، أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة سيتم إجراء اختبار له لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

وتابع أنه يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

تحديد مستوى الطالب

وأوضح وزير التعليم العالي أن الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

نظام الساعات المعتمدة

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصلا دراسيا على الأقل بنجاح أو عاما دراسيا وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية، وفي حالة عدم تقديم إثبات قيدهم يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بإحضار ما يثبت صحة قيدهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدمًا ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسئول عن تنفيذ القرار.