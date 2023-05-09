مستشار الرئيس يكشف أسباب الموت المفاجئ ويوجه رسالة للمواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ الموت المفاجئ له العديد من الأسباب، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن قصور القلب ومشاكل الصمامات فد تؤدي الى حالات الموت المفاجئ، وضغط الدم المتذبذب قد يؤدي إلى الموت المفاجئ، وعلى المواطنين ضرورة المتابعة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية خاصة الفئة العمرية فيما فوق الـ40 عامًا.

أسباب الموت المفاجئ.. وطرق الوقاية

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي تم تدشينها بهدف تغيير الثقافة الصحية لدي المواطن، ورفع درجة الوعي بأهمية الكشف الدوري عن الأمراض المزمنة وغيرها لتجنب التعرض لمثل هذه الأمور وبينها الموت المفاجئ، وعلى المواطن حال الشعور بألم في الصدر عدم تجاهل مثل هذه الأعراض والذهاب إلى الطبيب المتخصص والاطمئنان على صحته والتأكد من عدم وجود مشاكل في القلب.

مبادرات الرئيس الصحية.. العلاج والكشف مجاني

وتابع «تاج الدين»، أن المبادرات الصحية التي تم تدشنيها وهي أكثر من 14 مبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، ولا تُحمل المواطن أي أعباء مادية كما أن صرف العلاج مجانا، لذلك فإن ثقافة الفحص الدوري للمواطن يجب أن تكون عادة يحرص عليها المواطن في إطار الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

انتهاء حالة الطوارئ لجائحة كورونا

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد «تاج الدين»، أن الإصابات الخاصة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها، وإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا أمر متوقع في ظل ارتفاع معدلات التطعيم في معظم الدول على مستوى العالم حيث تجاوزت الـ70%، وانخفاض معدلات التردد على المستشفيات بالطبع دليل على فقد الفيروس قوته وكذلك متحوراته، مشيرا الى أنه متوقع ظهور متحورات ولكن ليست بقوة المتحورات التي ظهرت في بداية الجائحة على سبيل متحور «دلتا»، و«دلتا بلس».