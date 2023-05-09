«الصحة»: إنشاء عيادات دعم نفسي للعائدين من السودان في المعابر الحدودية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه يجرى متابعة العائدين من السودان صحيا لمدة أسبوعين، والتعامل مع الجانب النفسي من خلال إنشاء عيادات لدعم الموجود في المواقف والمعابر ومستشفيات الأمانة النفسية بمحافظة أسوان، خصوصا وأن الحدث صعب والظروف التي تعرض لها الأشقاء والمصريين العائدين هي ظروف صحية صعبة للغاية تحتاج لدعم نفسي كبير.

التحويل للمستشفيات المختلفة للحالات التي تستدعي ذلك

وأضاف خلال مداخل هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنه يجرى التحويل للمستشفيات المختلفة للحالات التي تستدعي ذلك، مشددا على أن الحالات التي تحتاج لمزيد من الرعايا نقل حالات للقاهرة للتعامل معها بشكل أكبر.

الانتقال لمرحلة أعلى من مجرد الكارت الورقي للمتابعة

وتابع: «اليوم لدينا قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الحالات، بالإضافة للكارت لكل العائدين، مرتبطة بتسجيل الوضع الصحي عند القدوم ثم المتابعة بعد القدوم من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية بوزارة الصحة، ويجرى متابعة الأطفال بشكل أكثر كثافة ودورية وتستمر المتابعة النفسية لفترة أكثر من أسبوعين».