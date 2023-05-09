وظائف جديدة بوزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل والشروط ومواعيد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف جديدة شاغرة بوزارة الصحة والسكان، حيث سيتم إنهاء إجراءات التعيين، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل هذه الوظائف على النحو الآتي :

نوع الوظائف: وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:هيئة الاسعاف المصرية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

1-مدير عام الادارة العامة لإقليم القناة

2-مدير عام الادارة العامة لمنطقة القاهرة

3-مدير عام الادارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية

4-مدير عام الادارة العامة لاقليم وسط الصعيد

5-مدير عام الادارة العامة لاقليم شمال الصعيد

6-مدير عام الادارة العامة لاقليم جنوب الصعيد

7-مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية

8-مدير عام الادارة العامة للادارة الاستراتيجية

9-مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وعلى مسئولية مدير عام الموارد البشرية بالجهة التابع لها المتقدم موضحا بها المؤهلات العلمية - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الاشرافية السابق شغلها تقرير الكفاية - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - الجزاءات والعلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير ان وجدتبيان عن ابرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمآ بالمستندات المؤيدة لذلك مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف أصل +6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على اسطوانة مدمجةأن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيك عدد ( 8 ) صور شمسية 4 × 6 حديثة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/05/08

نهاية الإعلان:2023/06/07

العدد المطلوب:9

بيانات الاتصال:تقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الادارة العامة للمرور