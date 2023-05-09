أستاذ بجامعة 6 أكتوبر: المتحف المصري الكبير بمثابة الهرم الرابع في مصر

قال الدكتور محمد عبد العزيز، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر إن التطوير الذي قامت به الدولة المصرية في شبكة الطرق ودعم البنية التحتية ساعد على تخفيف عبء التنقل بين الأماكن السياحية، مشيرا إلى أن التطور الكبير في جودة الفنادق المصرية بالإضافة إلى السعر المنافس هو من أحد أهم عوامل الجذب التي تتميز بها مصر، واصفا المتحف المصري الكبير بأنه سيكون بمثابة الهرم الرابع في مصر.

عبد العزيز: الشعب المصري بالكامل يستفيد من القطاع السياحي

وأضاف عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN»، أن الشعب المصري بالكامل يستفيد من القطاع السياحي، وأن دعم وتطوير السياحة المصرية سيعود بالنفع المباشر على المواطن العادي بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة للدولة.

عبد العزيز: المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة الهرم الرابع

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر في لقائه مع الإعلامية ياسمين سيف، أن المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة الهرم الرابع في مصر وسيعيد توجيه أنظار العالم إلى مصر مرة أخرى، ومن المتوقع أن يتغير شكل السياحة المصرية بالكامل بعد افتتاح المتحف.

وكانت إدارة المتحف المصري في التحرير، عرضت صورة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لمومياء صقر محنط، يرجع تاريخه إلى العصور المتأخرة من 664ـ332 قبل الميلاد، لافتة إلى أنّ مومياوات الطيور والحيوانات التي عُثر عليها، كانت تكشف جوانب مختلفة من البيئة والحضارة المصرية القديمة.