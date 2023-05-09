«حياة كريمة» بالقليوبية: المبادرة عملت على بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا

قال الدكتور مصطفى السيد، منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، إن مبادرة حياة كريمة ليست إنشائية فقط، بل غرضها الرئيسي بناء الإنسان من خلال التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من اللحظة الأولى، بدأت المبادرة في تدريب المواطنين على الحرف المختلفة من خلال سيارات التدريب التي وفرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة وأكثر من وزارة أخرى، لافتا إلى أن أكثر من 63 جهة شاركت في هذا الملف.

تدريب المواطنين على حرف متنوعة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن المبادرة دربت المواطنين على العديد من الحرف مثل الخياطة والكهرباء والنجارة والسباكة، ما عكس هذه الصورة النمطية الواضحة البسيطة عن مبادرة «حياة كريمة».

إنشاء مراكز إنتاجية

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أن مبادرة «حياة كريمة» طورت هذا الملف عن طريق إنشاء مراكز إنتاجية، إذ تم إقامة «سوقين حضاريين»، إحداها في قرية المريج على مساحة تبلغ 2500 متر مربع يتجاوز 3 ملايين جنيه، أما السوق الأخر في قرية طحوريا.