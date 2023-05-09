تخصيص 40 حافلة لنقل العالقين بالسودان بعد وصولهم لميناء سفاجا

خصصت أجهزة البحر الأحمر 40 حافلة لنقل المواطنين العالقين بالسودان لدى وصولهم ميناء سفاجا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء إجراءات الوصول بالميناء، وتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية بالحجر الصحي؛ بواسطة فرق طبية متخصصة.

أتوبيسات لنقل العالقين بالسودان

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إستقبال 466 عالقا بالسودان صباح اليوم الثلاثاء بميناء سفاجا بينهم 272 مصريا، و184 سودانيا، والباقي من جنسايت أخرى، كانوا قادمين من ميناء بورتسودان، حاملين أعلام مصر.

ولفت إلى أنه تم تخصيص عدد 40 أتوبيس داخل الميناء لنقل الركاب لدى وصولهم وإنهاء إجراءات الوصول إلى بلادهم بمحافظات مصر، مؤكدا جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها من السودان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

خضوع العائدين من السودان للكشف الطبي

وأفاد مسؤلو صحة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، بخضوع جميع الركاب العالقين بالسودان لدى وصولهم ميناء سفاجا لاجراءات الحجر الصحي، بواسطة فرق طبية تحت إشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر يستقبل 466 عائداً من السودان بميناء سفاجا البحري

واستقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، بميناء سفاجا البحري إحدى الوحدات البحرية المصرية المخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائدا من المصريين ومن رعايا الدول الأخري العالقين بدولة السودان.

وقال «حنفي»، إن مصر تبذل جهداً كبيراً في إجلاء مواطنيها بالسودان،مشيراً إلى أن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل العودة الآمنة لأبنائها، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات السودانية لتوفير ممرات آمنة للمصريين للتمكن من العودة وفتح جسر جوي بين القاهرة والسودان لنقل كل المصريين الراغبين في العودة من خلال الطائرات العسكرية، بالإضافة إلي الطريق البري من خلال معبر أرقين.

وأكد أن البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر السودان إلا بعد ضمان عودة المصريين وتأمينهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تأتي تأكيداً علي احد أهم ثوابت الدولة المصرية وهو حماية المواطنين المصريين وتأمينهم ضد الخطر وضمان عودتهم إلى ديارهم .

ومن ناحية أخرى أكد اللواء عمرو حنفي أن مصر لم تكتف بفتح باب الإجلاء لرعاياها فقط، بل استقبلت رعايا مختلف الدول سواء الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى، مشيراً أن الدولة تثبت دوماً حرصها علي ابنائها وسلامتهم، ولا تدخر جهداً في حماية المصريين في أي مكان.

وخلال متابعته بنفسه لكافة مراحل إنهاء الاجراءات للعائدين، للإطمئنان على سرعة إنهائها، أعرب اللواء عمرو حنفي، عن أمنياته بسرعة إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار للسودان وشعبها الشقيق، لافتاً إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل الوساطة والتهدئة بين طرفي النزاع، بجانب جهودها لإجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، إضافة لاستقبال مواطني ورعايا الدول الأخرى الذين قرروا مغادرة السودان بسبب الأحداث المتوترة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن خطة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية، مستمرة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وتشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصاً على سلامة أبنائنا، وأنهى كلامه مؤكداً أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ومصر لا تتدخل فيه وإنما يقتصر دورها على الوساطة لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار.

العائدون من السودان بميناء سفاجا: نشكر الرئيس السيسي

من جانبهم، وجه العائدون إلى الوطن عقب وصولهم ميناء سفاجا البحري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يبذله من جهود للحفاظ على أبنائه بالخارج وسط الأزمات، ولحفظ أمن وأمان الوطن لينعم المصريون أجمعهم بالاستقرار، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بحياتهم وأمانهم وتسيير جسر جوي وقوافل برية وبحرية لإجلاء الجالية المصرية من السودان، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههم، جاءت هذه الكلمات وسط حالة من الفرح والسعادة عقب الوصول لأرض الوطن وبهتافات كان أبرزها «تحيا مصر، والحمد لله على نعمة الوطن».