«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأجواء ربيعية نهارا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم، والأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا مازالت كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، ودرجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترات النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، والأجواء معتدلة ومائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستحجب أشعة الشمس وتشعرنا بالإحساس بالأجواء الربيعية، ولكن خلال الليل ومع غياب أشعة الشمس وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 16 و17 درجة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة الصغرى ليلا تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والأجواء عموما مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خصوصا في الأماكن الشمالية وعلى محافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وتكون معتدلة على المناطق الجنوبية ليلا.