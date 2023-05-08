«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بدايًة من الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدايًة من الأربعاء المقبل، ومع نهايات الأسبوع تصل الحرارة إلى 33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، ونشعر بارتفاعها نهارا وليلا، موضحة أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الشهر الجاري.

رياح على مدار الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الرياح هذا الأسبوع لن تكون محملة بالأتربة والرمال المثارة، وهي قادمة من البحر المتوسط، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية محذرة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق من القيادة السريعة أثناء الشبورة المائية.

ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، ولكن الارتفاع بدرجات الحرارة يكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتشهد ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر برودة في الطقس.