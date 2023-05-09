«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم مراجعات نهائية مجانية لطلبة الإعدادية غدا

أعلن حزب حماة الوطن بشمال سيناء، عن تنظيم مراجعات نهائية وتوزيع مذكرات دراسية مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء، وذلك في عدد من قاعات الحزب الرئيسية بعدة مناطق بالمحافظة.

التنسيق مع معلمين من أصحاب الكفاءات

وقال هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق مع عدد من المعلمين من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلاب الشهادة الإعدادية المواد الدراسية والمراجعات النهائية بمقر الحزب بوسط مدينة العريش.

وأضاف فايق الخليلي، أمين التنظيم بالحزب، أن الحصص مجانية دون أي مقابل مادي، وهي مساهمة من الحزب للتلاميذ وأولياء الأمور في سيناء، وستنفذ في العريش والشيخ زويد.

الحصص تبدأ ليلة الامتحانات

وذكر المركز الإعلامي للحزب، في بيان، أن الحصص ستبدأ مساء الأربعاء وحتى ليلة الامتحان لكل مادة دراسية، وذلك بالتنسيق مع المعلمين الكفء بشمال سيناء.

وكان حزب حماة الوطن بشمال سيناء أنهى الحصص المجانية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي قبل يومين، والتي كانت عبارة عن مراجعات نهائية بالتنسيق مع إحدى شركات النشر للكتب والمذكرات الدراسية، وذلك بمقر الحزب بوسط العريش، وخلف السنترال بمدينة الشيخ زويد، حيث لاقت الحصص المجانية استحسان التلاميذ وأولياء الأمور بالمحافظة.

التسجيل بزيارة مقر الحزب أو بالهاتف

الجدير بالذكر أنه يتم التسجيل من خلال زيارة مقر الحزب، أو الاتصال برقم السكرتير العام للحزب، وتسجيل البيانات الخاصة بالتلميذ، ورقم الهاتف الخاص بولي الأمر.