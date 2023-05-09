رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023.. خطوات بسيطة للحصول عليها

بعد إتاحة المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية، ضمن خطط المملكة لإلغاء لاصق التأشيرة التقليدي الذي يلصق على جواز السفر واستبداله بالتأشيرة الإلكترونية، أتاحت رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023، وهو ما يبحث عنه المواطنون، حيث تتيح الحصول على زيارات شخصية أو عائلية.

وفعلت السلطات في السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية أو ما يسمى بتأشيرة السعودية 2023 في 7 دول ضمن المرحلة الأولى وهي: «جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، الفلبين، بنجلاديش وإندونيسيا».

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023

وأتاحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023، حيث يمكن للراغبين التسجيل من هنـــــــا

وفيما يلى خطوات الاستعلام عن التأشيرة، عبر رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023:

- الدخول على الرابط

- إدخال رقم الجواز

- إدخال جنسية المتقدم

- إدخال نوع التأشيرة

- كتابة الجهة القادم منها الشخص المستعلم عن التأشيرة

- الضغط على عملية إجراء البحث

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع جودة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، من خلال تطوير آليات منح التأشيرات الخاصة بالعمل أو الإقامة أو الزيارة.

مستندات استخراج التأشيرة الإلكترونية

يشار إلى أن المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة الالكترونية للمملكة، تشمل جواز السفر بشرط أن يكون ساري لمدة 6 أشهر على الأقل وتذكرة سفر ذهاب والعودة وكشف حساب مصرفي وبعد تعبئة البيانات وسداد قيمة التذكرة تصدر التأشيرة فورا.

وللحصول على التأشيرة الإلكترونية يجب أن أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عاما وجواز السفر ساري مدة لا تقل عن 6 أشهر وتكون صلاحية التأشيرة عام من تاريخ صدورها، على ألا تزيد مدة الإقامة بشكل متواصل 90 يومًا.