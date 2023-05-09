مصرع موظف بالمعاش وزوجته في حريق بالعمرانية.. والتحريات: شبهة جنائية

لقى مُسن على المعاش مصرعه هو وزوجته، إثر نشوب حريق داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في عقار خلف السنترال.

مصرع موظف وزوجته فى حريق بالعمرانية

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص عُثر على «م ، ت»، 62 سنة، بالمعاش، مسجى على ظهره بأرض الغرفة في حالة تفحم تام، وزوجته «ث ، أ»، 50 سنة، مسجاة على ظهرها بغرفة أخرى.

شبهة جنائية

ووفقا للتحريات، أفاد أحد الجيران بانبعاث أدخنة من الشقة، ولم يسمع أي استغاثة من قاطنيها، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن مصرع قاطنيها، واحتراق الشقة بالكامل ، وسبب الحريق مجهول لدى الأجهزة الأمنية ويرجح ان يكون سبب الحريق شبهة جنائية.

الأمن يفحص ملابسات الحادث

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.