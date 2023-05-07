إصابة 3 أشخاص في حوادث انقلاب سيارات نقل بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارتين نقل ونصف نقل بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي في محافظة المنيا، واصطدام ملاكي بشخص أثناء عبوره طريق مصر - أسوان الزراعي السريع.

انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب كمين مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة محمود محمد هاني 30 عاما، نجار مقيم في محافظة دمياط وتم نقله إلى المستشفى التخصصي بمركز ملوي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة ملاكي بشاب يدعي زمزم متولي رمضان 27 عاما، مقيم بمدينة المنيا، أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع مصر - أسوان أمام ميدان القرطبي بحي غرب المدينة، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر وارتجاج، وتم نقله إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

اصطدام ملاكي بشخص بالطريق السريع

كما تلقى مدير أمن المنيا بلاغا بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب مدخل مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة أحمد عصام محمد 20 عاما، تباع، مقيم في محافظة القاهرة، وتم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.