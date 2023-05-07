إصابة 6 أشخاص في حوادث انقلاب دراجات نارية بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة وطفل، إثر وقوع حوادث انقلاب وتصادم دراجات نارية في أماكن متفرقة بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج.

اصطدام ملاكي بدراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: بهاء خلف 20 عاما، فادي زكريا 16 عاما، يقيمان بعزبة العوام التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان في مركز المنيا، وجري نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بطريق قرية دماريس بالوحدة المحلية بالبرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة علي حسن 28 عاما، عامل، مقيم بقرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا، وتم نقله للمستشفي للعلاج.

إصابة 3 في انقلاب دراجة بالكورنيش

كما تلقى مدير أمن المنيا، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بشارع كورنيش النيل أمام الملعب المفتوح بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عادل 30 عاما، نجله زين 5 سنوات، فاطمة رمضان 26 عاما، يقيمون بحي مكة بأبوهلال، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.