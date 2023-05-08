مصرع وإصابة 9 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في 3 حوادث متفرقة وقعت صباح اليوم الاثنين بدائرة محافظة الفيوم، فيما كان العامل المشترك في الحوادث الثلاثة هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، التي تسببت في وقوعها بينها على الطرق السريعة وأخرى داخل المدينة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحوادث الثلاث، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم

وأصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتراوحت إصابتهم بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم مروّع بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل على الطريق الدائري قرب مدخل المدينة الصناعية بمحافظة الفيوم، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمانين لذويهما فور إنهاء تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين «تروسيكل» بجوار المعهد الديني بقرية بني صالح بدائرة محافظة الفيوم وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحوادث

جرى إزالة آثار الحوادث الثلاث، وتسيير الحركة المرورية على الطرق أمام المارة، وتحررت المحاضر اللازمة، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.