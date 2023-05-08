غرفة عمليات توريد القمح: وصلنا إلى 1.4 مليون طن بعد رفع سعر الأردب

رصدت غرفة عمليات توريد القمح المحلي 2023 والمشكلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزايد حجم مخزون القمح بسبب معدلات التوريد المرتفعة من جانب المزارعين على مستوى المحافظات، إذ رفعت غرفة العمليات تقريرا إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي يفيد بتخطى حجم التوريد 1.4 مليون طن قمح محلي مورد من مزارعي القمح.

سعر أردب القمح المحلي 2023

وأكدت غرفة عمليات توريد القمح المحلي 2023 أن قرار الحكومة بإقرار حافز إضافي لسعر أردب القمح والذي وصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1250 جنيها أدى إلى وصول نسبة توريد مرتفعة رغم عدم مرور أكثر من أسبوعين على بدء التوريد الفعلي لمحصول القمح.

وتترقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول موسم توريد القمح المحلي 2023 لأعلى مواسم التوريد على الإطلاق، بزيادة عن معدلات توريد العام الماضي والتي بلغت 4 مليون طن قمح من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية في 2022.

مواعيد توريد القمح لوزارة التموين

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 420 نقطة ‏متنوعة على مستوى الجمهورية القمح المحلي من المزارعين، وذلك ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحاً حتى آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.