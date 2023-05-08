توريد القمح في الدقهلية يصل إلى ثلث المستهدف خلال أسبوعين فقط

استقبلت صوامع وشون الدقهلية أكثر من ثلث كميات توريد القمح المتوقع توريدها خلال موسم 2023 في غضون أسبوعين من فتح باب التوريد في 23 أبريل الماضي، مما يؤكد أن موسم حصاد القمح هذا العام مبشر بالخير، وسط إقبال المزارعين والتجار بتوريد الكميات إلى الجهات المسوقة بعد رفع سعر أردب القمح إلى مبلغ 1500 جنيه.

توريد القمح في الدقهلية يزيد عن 154 ألف طن

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه خلال 15 يوما من فتح باب توريد القمح في الدقهلية استقبلت شون وصوامع المحافظة، أكثر من ثلث الكمية المستهدفة هذا الموسم مما يؤكد أنه موسم مبشر بالخير كما توقعنا منذ بدايته مشيرا إلى أن كميات هذا العام بلغت إلى الآن 154 ألفا و172 طنا، إضافة إلى نحو 5 آلاف طن تم توريدهم خارج المحافظة.

إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي موسم 2023

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي موسم 2023 خلال 15 يوما فقط إلى الجهات المسوقة كما يلي:

- 55 ألفا و495 طن قمح إلى مواقع تخزين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

- 59 ألفا و762 طنا إلى مواقع تخزين شركة مطاحن شرق الدلتا.

- 39 ألفا و217 طنا إلى مواقع تخزين البنك الزراعي المصري.

وأوضح أن توريد القمح يتم حسب المواصفات التي حددتها وزاتا ‏التموين ‏والزراعة، والجميع في مواقع التخزين يطبقها.‏

الدقهلية أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي وهي سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية، وبلغ إجمالي ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية بلغ 272 ألف فدان ومن المتوقع توريد 450 ألف طن، وتم فتح 39 موقعا لتوريد القمح بنطاق المحافظة وإجمالي ما تم توريده حتى الآن 154 ألف طن إضافة إلى نحو 5 آلاف طن تم توريدها خارج المحافظة.

6 جهات في لجان استلام بكل موقع توريد القمح

ومن جانبه أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقلهية أن بكل موقع توريد القمح، لجنة للاستلام مكونة من 6 جهات هي ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسؤولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.