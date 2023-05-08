انتظام توريد القمح بالقليوبية.. استقبال 57.5 ألف طن في 11 موقعا

أعلنت محافظة القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة في 11 موقعا، خصصتها المحافظة لتوريد القمح، مشيرة إلى توريد 57.5 ألف طن منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم.

تجهيز 11 موقعا لتوريد القمح بالقليوبية

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد القمح بالقليوبية للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

خريطة مواقع توريد القمح بالقليوبية

وأشار البيان، إلى أنه تم البدء في توريد القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، حيث يبلغ عدد مواقع التوريد 11 موقعا كالتالي:

- 5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- موقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين.

- 4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية.

وأضاف البيان، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لتوريد القمح واستلامه من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة وجرى تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة تبلغ 179 ألفا و840 طنا.