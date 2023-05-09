تفاصيل شخصية أحمد فهمي في فيلم مستر إكس قبل طرحه بدور العرض

يُشارك الفنان أحمد فهمي، في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل من خلال فيلم مستر إكس، الذي يجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، في ثاني عمل فني يجمعهما سويًا.

ويُجسد الفنان أحمد فهمي خلال أحداث فيلم مستر إكس، دور رئيس عصابة، تضع الظروف محامية في طريقه، ويحاول بكل الطرق إنقاذها من الخطر.

وتصدرت هنا الزاهد، أحد بوسترات فيلم مستر إكس، في ضوء الحملة الدعائية للمشروع، حيث ظهرت مُرتدية فستانا باللون الأبيض على أحد الشواطئ الساحلية، وذلك حسب ما نشرت عبر حسابها على إنستجرام.

ووفرت الشركة المنتجة، ميزانية كبيرة لفيلم مستر إكس، بما يضمن خروجه بمستوى عالٍ من التميز، حيث جرى تصوير أجزاء كبيرة منه في قبرص، فيما سيظهر محمد أنور بـ«ستايل» مختلف خلال الأحداث، حيث خضع لحمية غذائية خاصة قبيل التصوير.

أبطال فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

ويُشارك في بطولة فيلم مستر إكس، عدد كبير من الفنانين إلى جانب الفنان أحمد فهمي، أبرزهم بيومي فؤاد، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، فضلًا عن ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.