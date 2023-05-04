طرح البوستر الدعائي لفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي.. موسم عيد الأضحى

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والمقرر عرضه موسم عيد الأضحى.

ونشر «السبكي» البوستر الدعائي لفيلم مستر إكس معلقا: «مستر إكس، فيلم عيد الأضحى 2023 بإذن الله».

أبطال فيلم «مستر إكس»

ويضم فيلم «مستر إكس» مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فهمي، وزوجته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادي أبوالسعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.