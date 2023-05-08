هنا الزاهد تكشف عن بوستر فيلم مستر إكس مع أحمد فهمي

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن البوستر الخاص بالشخصية التي تقدمها ضمن أحداث فيلم مستر إكس، الذي تشارك فيه مع زوجها الفنان أحمد فهمي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة بوستر فيلم كستر إكس عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت عليه وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض على أحد الشواطئ الساحلية.

هنا الزاهد تكشف عن بوستر فيلم مستر إكس

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة كاشفة عن تفاصيل العمل، قائلة: «فيلم مستر Ex عيد الأضحى في جميع سينمات مصر والوطن العربي، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام خالد السبكي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي».

يذكر أن فيلم مستر إكس يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل ومحمود حافظ وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد عبد الوهاب.