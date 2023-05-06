أحمد فهمي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم مستر إكس وموعد طرحه

كشف الفنان أحمد فهمي عن البوستر الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد مستر EX المقرر أن يخوض من خلاله منافسة أفلام موسم عيد الأضحي وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بالبوستر وعلق عليه: «فيلم مستر Ex عيد الأضحى إنتاج أحمد السبكي إشراف عام خالد السبكي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد عبد الوهاب».

أحمد فهمي يكشف عن بوستر فيلم مستر EX

وظهر أحمد فهمي على بوستر فيلم مستر EX وهو يرتدى بدلة باللون الأحمر ويتواجد على أحد الشواطئ الساحلية ويقف على كتفه ببغاء وتفاعل الجمهور مع البوستر بمجرد طرحه على صفحته الخاصة .

أبطال فيلم مستر EX

يذكر أن فيلم مستر EX يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومي فؤاد ورحاب الجمل وصبري فواز ومحمد أنور ومصطفى خاطر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج أحمد عبد الوهاب .