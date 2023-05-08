أماني التونسي تتحدث عن تعاونها الفني الأول مع أحمد فهمي في «مستر إكس»

يُشارك الفنان أحمد فهمي، في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل، بفيلم «مستر إكس»، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، حيث روج للعمل خلال الساعات الماضية، بنشر البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيما يشهد هذا الفيلم، التعاون الفني الأول له مع الكاتبة أماني التونسي.

وقالت أمانى التونسي في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه تعد المرة الأولى التي تتعاون فيها مع النجم أحمد فهمي، بينما المرة الثانية التي يجمعها عملا مع زوجته هنا الزاهد، وأن قصة الفيلم مفاجأة بالنسبة لعدد كبير من الجمهور، فهي لم تخطر على بال أحد.

وأضافت أماني التونسي: «مبسوطة بالتعاون مع أحمد فهمي وهو فنان ناجح ومحترم ومخلص في عمله، الفيلم أخد مني وقت ومجهود، يا رب يعجب الناس، وينال استحسانهم».

ونفت الكاتبة أماني التونسي، ما كتب حول قصة العمل، مؤكدة بأنه يتحدث في إطار الكوميديا الاجتماعية، من خلال فكرة الرجل المتخفي، الذي يقوم بعمليات اجتماعية ولا يعرفه أحد، ويتمثل في الفنان أحمد فهمي، وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث المهمة.

أبطال فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

يذكر أن فيلم مستر EX يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومي فؤاد ورحاب الجمل وصبري فواز ومحمد أنور ومصطفى خاطر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج أحمد عبد الوهاب.