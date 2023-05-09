بدء جلسة «النواب» للاستماع لبيان الحكومة بشأن موازنة الدولة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وتلقي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا عن مشروع خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسات سابقة، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023-2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023-2024، وعددها 59 مشروعًا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

تبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ويتم الموافقة عليها قبل 30 يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.