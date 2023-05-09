مصرع سائق وإصابة ابنه في انقلاب سيارة بالبحيرة «صور»

لقي سائق مصرعه وأصيبت ابنه بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 68 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى العامرية، والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع سائق وإصابة ابنه في حادث بالبحيرة

وورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة طفلة ونُقلا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع سائق يدعى «محمد السيد أحمد»، 58 سنة، مقيم النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصاب

وأسفر الحادث عن إصابة ابنه عبد الرحمن محمد السيد أحمد، 16 سنة، مقيم النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و نقل إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاجات الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.