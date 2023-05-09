«الأرصاد»: تعرض البلاد لموجة حارة بدءً من الغد.. ذروتها الخميس المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تكونت اليوم في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية ولكنها سرعان ما تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، غدا الأربعاء بقيم تتراوح بين 3 درجات إلى 4 درجات ما يشعرنا بالأجواء الحارة نهارا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية، وذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، ودرجات الحرارة العظمى على محافظة القاهرة الكبرى ستصل لـ32 درجة مئوية وهي ذروة الارتفاعات.

ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ المناطق الجنوبية من البلاد ستشهد ارتفاع درجات الحرارة ليكون ملحوظا بشكل كبير، خصوصا وأن درجات الحرارة العظمى على محافظات جنوب البلاد ستصل إلى 39 درجة مئوية، كما يوجد نشاط للرياح، يشعرنا ببعض الأجواء اللطيفة خلال فترات الليل.

الطقس مازال يشهد برودة خلال فترات الصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس مازال يشهد برودة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، ولذلك يفضل الملابس الخريفية ليلًا.