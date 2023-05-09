وزير البترول: مزايدات التعدين جذبت شركات عالمية تتمتع بثقل مادي وتقني

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع التعدين وحرصها على تطويره وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيه، حوّل أنظار العالم إليها وعلى هذا القطاع الواعد.

وذكر الوزير، أن الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين نجحت في اجتذاب شركات لها ثقلها المالي والتقني وتتمتع الخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية، مثل شركات «سنتامين – بارك جولد – آخ جولد – بي تو جولد - لوتس جولد» وغيرها من شركاء قطاع التعدين فى مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء مع وفد الشركة الكازاخستانية «Qazaq Geophysics»، برئاسة جليم نورجانوف، والتي قدمت عرضاً حول ما لديها من خبرات وإمكانات تقنية فى مجال التعدين.

انفتاح مصر على الاستثمارات الجادة

وأوضح وزير البترول، انفتاح مصر على الاستثمارات الجادة والخبرات والجديد في مجال التقنيات المستخدمة في صناعة التعدين، مشيراً إلى أن الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولي للتعدين التي ستعقد بالقاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو 2023، والتي ستضم ممثلين لكل أطراف صناعة التعدين من قادة ومسؤولين ومستثمرين وشركات تعدين وشركات خدمات وإمدادات، مما يوفر فرصاً لمزيد من الوعي بهذه الصناعة الحيوية ويضفى دعماً على جهود زيادة مساهمتها فى الاقتصاد.

استكشاف فرص جديدة للاستثمار بمصر

وأشار نورجانوف إلى أن الشركة كواحدة من مجموعة «kazakhmys» القابضة المتخصصة بمجال التعدين تعمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بمصر، في ظل الاهتمام الواضح بتطوير صناعة التعدين المصرية، وإطلاق إمكانات هذا القطاع، لافتاً إلى أن الشركة لديها خبرة بالسوق المصري والتطور الذي تعمل الدولة على إحداثه واستقطابها لاستثمارات قوية في قطاع التعدين، كما أن لديها خبرة مباشرة مع قطاع البترول بمصر من خلال التعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، وأنها ستعمل على نقل خبراتها فيما حققته من نجاحات بكازخستان لمصر، وكذلك ستعمل على أن يكون لها تجربة نجاح مماثلة هنا.

كما أشاد بقرار مصر بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية، كأحد المؤشرات المهمة على تحول مصر لدولة تعدينية، حيث أن ما قامت به مصر هناك تجربة مشابهة له تمت بكازاخستان وتمت بنجاح، كما أكد على حرص الشركة على التواجد في الدورة القادمة لمؤتمر مصر للتعدين.

وحضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والجيولوجي، وياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.