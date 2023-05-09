توزيع درجات امتحان الجغرافيا الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

أدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة الجغرافيا الفصل الدراسي الثاني 2023، إلكترونياً للطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت، وورقياً لطلاب المنازل والطلاب الذين يتعرضون لمشاكل تقنية أثناء الامتحان الإلكتروني وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت وطلاب الدمج.

امتحان الجغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

وأكدت المديريات التعليمية، في بيان، أن الامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي، هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى عدم عقد الامتحان الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى وحدوث عطل في التابلت والتأكد من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأضافت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات تتابع منذ صباح اليوم امتحان الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتأكد من سير العملية دون أي مشاكل، مؤكده انضباط والتزام الجميع في الامتحانات دون شكاوى، وسط توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن امتحان الجغرافيا راعى الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ولفتت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول وكذلك عند الخروج وعدم اصطحاب المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب.

توزيع درجات امتحان الجغرافيا للصف الثاني الثانوي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات امتحان الجغرافيا للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 وهي كالتالي:

-20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.