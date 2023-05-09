توزيع درجات امتحان الرياضيات الصف الثاني الثانوي.. اعرف التفاصيل

أدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الكترونياُ بالمدارس، اليوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الغش بحظر التليفون المحمول والكاميرات داخل اللجان الامتحانية.

امتحان مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي.. من السهل للصعب

وأكدت المديريات التعليمية، أن امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي، تم وضعه وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط وتندرج الأسئلة من السهل إلى الصعب وتكون في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت المديريات التعليمية، أن طلاب الصف الثاني الثانوي، تمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات عدا عدد قليل من الطلاب بسبب حدوث عطل فني بالتابلت لعدم تحديثه، مشيرا إلى تحرير محاضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيّ التطوير التكنولوجي ضمانا لحق الطالب وعقد الامتحانات لهم ورقيا.

توزيع درجات الرياضيات للصف الثاني الثانوي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مواصفات مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي

- الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

- تتكون الورقة الامتحانية من 6 أسئلة (3 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها سؤالين كل منها يتكون من 7 مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

- سؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالي مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

- بالنسبة لطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم تصحح الورقة الامتحانية من 24 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول على درجة الطالب من 30 درجة.