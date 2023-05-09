«التعليم»: بدء التدريبات البدنية والذهنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء البرنامج التنفيذي للتدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، اليوم، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مجانية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبارات للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي، مشيرة إلى تحديد مواعيد الاختبارات لاحقاً.

وأكدت الوزارة أن الهدف من التدريبات البدنية والذهنية للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم هو تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأوضحت أنها تستهدف رفع الكفاءة الذهنية والبدنية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وتعزيز مهارات التواصل، وإعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

الموضوعات التدريبية للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وكشفت الوزارة عن البرنامج التدريبي الذي يضم التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم وهي كالتالي:-

- اليوم الأول: تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.

- اليوم الثاني يتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات.

- اليوم الثالث يتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.