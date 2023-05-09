البحر الأحمر تستقبل 466 من الرعايا المصريين والأجانب العالقين في السودان

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، بميناء سفاجا البحري إحدى الوحدات البحرية المصرية المخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائدًا من المصريين ومن رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان «272 مصريًا، 184 سودانيًا، 5 بريطانيين، وأمريكي، وكيني، و3 من رواندا».

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة في إجلاء رعايا عدداً من مختلف دول العالم.

توافر عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم الخدمات الطبية

ومن جهته، أكّد محافظ البحر الأحمر، أنَّه تمّ تجهيز 40 أتوبيسا لنقل القادمين من السودان، بالإضافة إلى نقطة طبية مزودة بكل الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات و إعطاء التطعيمات اللازمة للتأكد من سلامة كل الأفراد، مشيراً إلي توافر عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

مصر تبذل جهداً كبيراً في إجلاء مواطنيها بالسودان

وفي السياق ذاته، أضاف محافظ البحر الأحمر، أنَّ مصر تبذل جهداً كبيراً في إجلاء مواطنيها في السودان، مشيراً إلى أنَّ الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل العودة الآمنة لأبنائها، إذ تمّ التنسيق مع كل الجهات السودانية لتوفير ممرات آمنة للمصريين للتمكّن من العودة وفتح جسر جوي بين القاهرة والسودان لنقل كل المصريين الراغبين في العودة من خلال الطائرات العسكرية ، بالإضافة إلي الطريق البري من خلال معبر أرقين.

وأكّد أنَّ البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر السودان إلا بعد ضمان عودة المصريين وتأمينهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تأتي تأكّيداً لأحد أهم ثوابت الدولة المصرية وهو حماية المواطنين المصريين وتأمينهم ضد الخطر وضمان عودتهم إلى ديارهم.

وأكّد اللواء عمرو حنفي أنَّ مصر لم تكتف بفتح باب الإجلاء لرعاياها فقط، بل استقبلت رعايا مختلف الدول سواء الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى، مشيراً أن الدولة تثبت دوماً حرصها على أبنائها وسلامتهم، ولا تدخر جهداً في حماية المصريين في أي مكان.

وخلال متابعته بنفسه لكل مراحل إنهاء الإجراءات للعائدين، للاطمئنان على سرعة إنهائها، أعرب اللواء عمرو حنفي، عن أمنياته بسرعة إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار للسودان وشعبها الشقيق، لافتاً إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل الوساطة والتهدئة بين طرفي النزاع، بجانب جهودها لإجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، إضافة لاستقبال مواطني ورعايا الدول الأخرى الذين قرروا مغادرة السودان بسبب الأحداث المتوترة.

خطة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية مستمرة

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنَّ خطة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية، مستمرة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وتشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصاً على سلامة أبنائنا، وأنهى كلامه، مؤكّداً أنَّ ما يحدث في السودان شأن داخلي، ومصر لا تتدخل فيه وإنما يقتصر دورها على الوساطة لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار.

من جانبهم، وجه المواطنون العائدون إلى الوطن عقب وصولهم ميناء سفاجا البحري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبذله من جهود للحفاظ على أبنائه بالخارج وسط الأزمات، ولحفظ أمن وأمان الوطن لينعم المصريون أجمعهم بالاستقرار، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بحياتهم وأمانهم وتسيير جسر جوي وقوافل برية وبحرية لإجلاء الجالية المصرية من السودان، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههم، جاءت هذه الكلمات وسط حالة من الفرح والسعادة عقب الوصول لأرض الوطن وبهتافات كان أبرزها «تحيا مصر، والحمد لله على نعمة الوطن».

رافق محافظ البحر الأحمر، اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورئيس مدينة سفاجا، واللواء ياسر شعبان، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.