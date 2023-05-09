النائب حمدي قريطم يثمن جهود عودة المصريين من السودان: مصر تحمي أبناءها

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تبذل مجهودا كبير في عودة المصريين من السودان، موضحًا أن تقدم الدول يقاس بمدى حرصها على أبناءها واحتضانهم.

عودة المصريين من السودان

وأضاف «قريطم»، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن عودة المصريين من السودان في ظل الأجواء التي تشهدها السودان يؤكد أن مصر تمد يدها لكل المصريين في كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها، قائلا: «حرص الدولة على عودة أبنائها دليل قوي على أننا نعيش داخل وطن يحمينا ويدافع عن فرد بداخله».

وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي حول ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل في صمت دون ضجيج مما يؤكد حكمته في إدارة الملفات وهذا يؤكد قوة الدولة والدبلوماسية المصرية.

عمليات إجلاء

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كشفت آخر مستجدات ملف إعادة المصريين المتواجدين في السودان، وقالت إن عدد الجالية المصرية هناك من 10 لـ12 ألف مواطن، ونصفهم طلاب دارسيين هناك، ومع بداية الأزمة تم التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الخرطوم لحصر المصريين المتواجدين في السودان، وتم الاستعانة بقاعدة البيانات بأسماء المصريين المتواجدين في السودان.

وأشارت إلى أن حوالي 8 آلاف مصري عادوا من السودان منذ بداية الأزمة، عبر عمليات إجلاء بري وجوي وبحري.