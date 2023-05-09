ضبط متهمين في جرائم سطو بالقاهرة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الأميرية، بتهمة ارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وتبيّن أنّه صاحب جراج، مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه، كما جرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة البساتين، بتهمة سرقة دراجة نارية، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعه متحصلات السرقة لدى عميليه سييء النية، وتبيّن أنّهما شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة، وأمكن ضبطهما.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، بتهمة سرقة بارات وكابلات نحاسية من داخل كبينة كهرباء بأسلوب القطع وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص، مستخدما مركبة تروسيكل بأسلوب التتبع والخطف.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي، ومركبة التروسيكل ملكه المستخدمة في الواقعة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.