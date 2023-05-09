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ضبط 4040 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:09 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1652 قضية في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 4040 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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