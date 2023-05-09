ضبط سيدة وزوجها بتهمة قتل سائق «توك توك» في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل قائد مركبة «توك توك» في محافظة كفر الشيخ، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ تلقى بلاغا من بعض الأهالي، يفيد العثور على جثة شخص مُقيدة القدمين بحبل، وبها جرحين طعنيين بالرقبة، ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.

تحديد هوية المجني عليه

وبالفحص، أمكن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه سائق «توك توك»، ومقيم بدائرة المركز، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بالمركبة في 5 مايو الجاري ولم يعد.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، لها معلومات جنائية، وشخص، زوجها عرفياً، وله معلومات جنائية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجني عليه، وفي تاريخ الواقعة اتفقت مع المتهم الثاني على استدراج المجني عليه لمحل العثور على مركبة «التوك توك» لسرقته، وتواصلت هاتفياً بالسائق، وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره استقلت المركبة برفقته وكان في انتظارهما المتهم الثاني.

وحال مرورهما، قام المتهم الثاني باستيقافه والتعدي عليه باستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل واستولى على المركبة وحافظة نقوده وهاتفه المحمول.

وأرشد المتهمان عن المركبة ومتعلقات المجني عليه المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.